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Принц Уильям высказался о смерти Елизаветы II

Принц Уильям рассказал о благодарности к умершей королеве Великобритании Елизаветы II

Фото: Victoria Jones / Reuters

Королева Великобритании Елизавета II была выдающимся лидером, абсолютно преданным своей стране и британскому содружеству. Об этом на своей странице в Twitter написал ее внук 40-летний принц Уильям.

По словам будущего наследника престола, его семья будет долго оплакивать умершую родственницу, которая всегда делилась с близкими своей мудростью и уверенностью.

«Я также чувствую невероятную благодарность. (...) Она была рядом со мной в самые счастливые минуты, а также в самые грустные дни моей жизни», — высказался принц Уильям.

Королева Великобритании Елизавета II умерла 8 сентября в возрасте 96 лет. В Британии был объявлен 10-дневный общенациональный траур. Наследником престола стал ее старший сын принц Чарльз, который взял себе имя Карл III. Его официально провозгласили королем 10 сентября.

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Анжелика Бережная
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