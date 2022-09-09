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Карл III впервые принял премьера Лиз Трасс

Король Великобритании Карл III дал первую аудиенцию премьер-министру страны Трасс

Фото: Mark Thomas / Globallookpress.com

Новый король Великобритании Карл III провел первую аудиенцию новоизбранному премьер-министру страны Лиз Трасс. Об этом сообщает телеканал Sky News.

Встреча прошла в Букингемском дворце перед официальным обращением Карла III к народу. Трасс также выступила перед британским народом, назвав смерть королевы шоком для мира и нации, и сравнила ее с «камнем, на котором была построена современная Британия». Политик стала 15-м по счету премьером, назначенным за 70-летнее правление Елизаветы II.

Утром 9 сентября Карл III прибыл в официальную резиденцию из шотландского замка Балморал, где накануне скончалась его мать, королева Елизавета II. Став наследником престола, принц Чарльз, вступил на престол под именем Карл III.

Елизавета скончалась 8 сентября в возрасте 96 лет. В Британии идет 10-дневный общенациональный траур.

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Татьяна Антоненко
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