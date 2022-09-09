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В Кремле заявили о «дефицитных» качествах Елизаветы II

Пресс-секретарь Путина Песков заявил, что Елизавета II обладала «дефицитными» качествами
СюжетСостояние Елизаветы II:

Фото: Frank Augstein / АР

Скончавшаяся королева Великобритании Елизавета II обладала качествами, которые сейчас в дефиците у мировых политиков. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Его слова приводит РИА Новости.

По словам представителя Кремля, к таким качествам относились мудрость и авторитет. Песков добавил, что за эти качества монарха уважали в России.

«Я не думаю, что она занимала место в сердцах россиян; к ней очень с большим уважением относились в России, как и во всем мире к ней относились с большим уважением за ее мудрость, за ее международный авторитет», — заявил Песков.

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8 сентября 2022

Также Песков ответил на вопрос о поездке Путина на похороны Елизаветы II.

Вечером 8 сентября стало известно, что королева Великобритании Елизавета II умерла. Накануне Букингемский дворец сообщил, что за королевой было установлено медицинское наблюдение из-за ухудшения состояния здоровья. В замок Балморал, где она провела последние недели жизни, проститься с Елизаветой II приехали ее дети и внуки.

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Валерий Розенберг
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