Президент Макрон назвал Елизавету II другом Франции и символом единства Великобритании

Президент Франции Эммануэль Макрон отреагировал на сообщения о смерти королевы Великобритании Елизаветы II. Об этом он высказался в своем официальном Twitter-аккаунте.

Макрон назвал Елизавету II другом Франции и символом единства Великобритании. Он отметил, что королева обладала «большим сердцем».

«Ее Величество Королева Елизавета II являлась воплощением преемственности и единства британской нации в течение более 70 лет. Я запомню ее как друга Франции, королеву с большим сердцем, которая навсегда запомнится своей стране и своему веку», — подчеркнул французский лидер.

О смерти Елизаветы II стало известно 8 сентября. Утром Букингемский дворец сообщил, что за королевой установили медицинское наблюдение из-за ухудшения состояния здоровья. В Балморал, где она провела последние недели жизни, приехали ее дети и внуки.

Королем Великобритании стал 73-летний сын Елизаветы II Чарльз. Он и его супруга, королева-консорт Камилла останутся на ночь в замке Балморал, где сегодня днем скончалась Елизавета II. Они вернутся в Лондон в пятницу, 9 сентября.