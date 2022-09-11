В США заявили о военном применении китайского беспилотника Qimingxing-50

Military Watch: китайский беспилотник Qimingxing-50 может иметь военное применение

Уникальный китайский беспилотник Qimingxing-50 может иметь не только гражданское, но и военное применение. Об этом пишет американский журнал Military Watch.

Отмечается, что у Qimingxing-50 не существует аналогов в мире: беспилотник способен летать в ближнем космосе и может выполнять множество функций, возложенных на спутники — разведка, мониторинг, ретрансляция связи, мониторинг лесных пожаров, атмосферной среды и так далее.

Qimingxing-50, заявляют в издании, в случае выведения из строя китайских спутников, сможет их заменить. При этом беспилотник запускается с обычных аэродромов, что гораздо дешевле и мобильнее спутника.

Как отметили в MW, в последние годы страны мира много вкладывали в технологии ослепления спутников. Если государство останется без возможности вести разведку, это может иметь решающее значение в конфликте между крупными державами.

Ранее полет первого китайского беспилотника на солнечных батареях Qimingxing-50 попал на видео. Аппарат вылетел из аэропорта Юйлинь и пробыл в воздухе 26 минут, после чего приземлился на той же взлетно-посадочной полосе.