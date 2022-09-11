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Американский боевой вертолет Black Hawk разбился в Кабуле

МО Афганистана сообщило, что американский боевой вертолет Black Hawk разбился в Кабуле

Фото: Ann Wang / Reuters

Американский боевой вертолет UH-60 Black Hawk запрещенного в России террористического движения «Талибан» разбился в столице Афганистана Кабуле. Об этом сообщает РБК со ссылкой на Министерство обороны страны.

По информации военного ведомства, вертолет разбился во время учений на территории кампуса Национального университета обороны. Причиной стали технические неполадки.

В результате крушения три человека погибли, среди них двое пилотов и один член экипажа. Еще пять человек пострадали.

15 августа боевики объявили об установлении контроля на всей территории Афганистана. В тот же день президент Афганистана Ашраф Гани подал в отставку и покинул страну.

Позже в Палате представителей США подсчитали, что талибы захватили американскую боевую технику на сумму 85 миллиардов долларов. Среди большого количества оставленной в Афганистане техники и оружия есть 75 тысяч автомашин, 200 самолетов и вертолетов, а также 600 тысяч единиц стрелкового и легкого оружия.

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Марина Совина
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