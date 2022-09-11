Стоматолог предупредил об опасности сна на боку

Стоматолог Ожерельев заявил о деформации прикуса из-за сна в одной и той же позе

Привычка засыпать в одной и той же позе влияет на состояние зубов и прикуса. О такой опасности для полости рта в интервью с Ura.ru предупредил главный врач Медицинского стоматологического центра «Куркино» Николай Ожерельев.

Врач заявил, что привычка спать на животе или на боку с открытым ртом может привести к постоянному давлению на одну сторону лица. «При этом челюсти отклоняются от своего нейтрального положения, а зубы и вся жевательная система травмируются. Со временем такое давление может вызвать изменение положения зубов и, как следствие, формы лица», — продолжил специалист.

Ожерельев добавил, что опасно спать с рукой под лицом. Это также может привести к деформации прикуса из-за неравномерной нагрузки на зубы. Чтобы избежать подобных последствий стоматолог посоветовал выбирать хорошую подушку, при которой шея будет расположена параллельно матрасу, а челюсти будут расслаблены.

Ранее практикующий стоматолог-пародонтолог Егана Маруфиди рассказала о причинах появления кариеса. По ее словам, кариес обычно развивается из-за некачественной или недостаточной гигиены рта, дефектов пломб и коронок, увлечения сладостями и сдобной выпечкой, скученности зубов, наследственности, а также из-за проблем с желудком.