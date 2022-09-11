В Госдуме назвали финансировавшие дискредитацию выборов в России страны

Депутат Пискарев рассказал о финансирующих дискредитацию выборов в России странах

Глава комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела РФ Василий Пискарев назвал страны, которые активнее всего финансируют дискредитацию выборов в России. По его словам, преимущественно данным видом деятельности занимаются США, Великобритания, Германия, Швеция, а также Украина, сообщает ТАСС.

«Деятельность по дискредитации наших выборов, в том числе по продвижению выгодных Западу кандидатов, координируется и финансируется преимущественно пятью центрами управления из США, Великобритании, ФРГ, Швеции и Украины», — рассказал депутат.

Пискарев отметил, что из-за рубежа финансируется около 100 центров, чьими задачами является отработать задания по вмешательству в выборы в России, распространению фейковых новостей о специальной военной операции (СВО) на Украине и разжиганию сепаратистских настроений. Он добавил, что в настоящее время, исходя из оценок экспертов, на данные цели ежемесячно тратится более 30 миллионов долларов.

Ранее глава временной комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ Андрей Климов обвинил Центральное командование Вооруженных сил США во вмешательстве в выборы в России.