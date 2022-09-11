В Донецке рассказали о ситуации с электроснабжением
РИА Новости сообщило об отсутствии перебоев со светом и связью в Донецке
Перебоев с электроэнергией и связью в Донецке нет, пишет РИА Новости со ссылкой на источник.
Журналисты рассказали об отсутствии перебоев, улицы населенного пункта полностью освещены. На данный момент включена подсветка магазинов и аптек. Перебоев со связью и интернетом нет, сообщили они о ситуации в городе.
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В воскресенье, 11 сентября, в Харьковской, Полтавской, Днепропетровской, Сумской и Одесской областях Украины зафиксировали отключение электроэнергии. Информацию подтвердил президент Украины Владимир Зеленский. В части городов света не было совсем, в других — фиксировали скачки напряжения.
Позже в Сумской, Днепропетровской и Полтавской областях электроснабжение было восстановлено.