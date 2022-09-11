Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

В Донецке рассказали о ситуации с электроснабжением

РИА Новости сообщило об отсутствии перебоев со светом и связью в Донецке

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Перебоев с электроэнергией и связью в Донецке нет, пишет РИА Новости со ссылкой на источник.

Журналисты рассказали об отсутствии перебоев, улицы населенного пункта полностью освещены. На данный момент включена подсветка магазинов и аптек. Перебоев со связью и интернетом нет, сообщили они о ситуации в городе.

Материалы по теме:
В составе ВСУ появился белорусский национальный батальон. Кто вступает в него и почему?
В составе ВСУ появился белорусский национальный батальон.Кто вступает в него и почему?
19 августа 2022
«В тылу опаснее, чем на фронте» Медики-добровольцы — о решении поехать в Донбасс и работе в зоне боевых действий
«В тылу опаснее, чем на фронте»Медики-добровольцы — о решении поехать в Донбасс и работе в зоне боевых действий
29 июля 2022
«До сих пор боюсь открытого неба» Северодонецк перешел под контроль ЛНР. Как горожане пережили бои за город?
«До сих пор боюсь открытого неба»Северодонецк перешел под контроль ЛНР. Как горожане пережили бои за город?
8 августа 2022

В воскресенье, 11 сентября, в Харьковской, Полтавской, Днепропетровской, Сумской и Одесской областях Украины зафиксировали отключение электроэнергии. Информацию подтвердил президент Украины Владимир Зеленский. В части городов света не было совсем, в других — фиксировали скачки напряжения.

Позже в Сумской, Днепропетровской и Полтавской областях электроснабжение было восстановлено.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
В России завершился Единый день голосования
В граничащем с Украиной российском регионе опровергли сообщения об эвакуации
В Донецке рассказали о ситуации с электроснабжением
Глава ДНР заявил об остановке атаки ВСУ в районе Красного Лимана
Глава ДНР отреагировал на слухи о его увольнении и отправке в Россию
В Турции оценили работу центра по вывозу украинского зерна
Выплаты по ОСАГО начали рассчитывать по-новому
Стало известно о вербовке россиян украинскими спецслужбами
Еще одна европейская страна задумала ввести визовые ограничения для россиян
Экономике США предсказали ущерб из-за прекращения экспорта нефти из России
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.