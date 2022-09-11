Еврозоне предрекли рост инфляции в декабре

Президент Бундесбанка Нагель предрек еврозоне рост инфляции до 10% в декабре

Президент Германского федерального банка (Бундесбанка), член совета управляющих Европейского центрального банка (ЕЦБ) Йоахим Нагель предрек рост уровня инфляции в еврозоне — уже в октябре он может превысить 10 процентов. Об этом он заявил в интервью Deutschlandfunk.

По словам Нагеля, нельзя исключать снижения темпов роста экономики и рецессии. При этом он отметил, что стабильные цены в конечном итоге гораздо важнее среднесрочного и долгосрочного роста, а также хороших перспектив.

Глава Бундесбанка считает, что еврозоне, вероятно, придется преодолеть период экономических затруднений. «Мы уже сказали, что то, что мы сейчас видим в цифрах, — цены, скорее всего, будут продолжать расти. А пик [инфляции] в декабре вполне может быть более 10 процентов», — заявил он.

В тоже время Нагель отмечает, что 2023 году годовой уровень инфляции должен снизиться, но, вероятно, будет превышать 6 процентов.

Ранее немецкий журналист Даниэль Эккерт заявил, что Европа находится в состоянии кризиса, который напоминает падение Римской империи. Одной из общих черт Эккерт назвал инфляцию, которая обрушилась на ранее стабильную валюту.