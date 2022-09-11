В Германии сравнили ситуацию в Европе с падением Римской империи

Автор Die Welt Эккерт счел инфляцию сходством кризиса в Европе с падением Римской империи

Немецкий журналист Даниэль Эккерт счел, что Европа находится в состоянии кризиса, который напоминает падение Римской империи. В статье, опубликованной в газете Die Welt, он сравнил эти ситуации и привел список параллелей между развалом Рима и упадком в странах Евросоюза. Его цитирует РИА Новости.

Одной из общих черт Эккерт назвал инфляцию, которая обрушилась на ранее стабильную валюту. «Девальвация денег началась во втором веке нашей эры, практически сразу после пандемии. До этого римская валюта, динарий, была очень стабильна в цене на протяжении веков», — подчеркивается в статье германского издания.

Другим сходством автор счел период пандемии, напомнив, что в Римской империи до инфляции распространялась Антонинова чума. Он отметил, что после пандемии денежный и экономический порядок в Риме уже не был прежним. Эккерт также добавил, что попытка государства контролировать рынок тогда вылилась лишь в ухудшение кризиса.

Помимо того, журналист указал, что Германия дважды пострадала от двух пересекающихся кризисов, так как является страной-экспортером и больше других государств зависит от безопасных торговых путей. «Как и в Римской империи 2000 лет назад, наше процветание в значительной степени обусловлено свободным движением товаров и услуг, в то время как перебои с поставками и другие сбои замедляют процветание», — рассудил он.

Ранее корреспондент издания Spiked Сабина Бепплер-Шпаль предрекла Еврозоне крах из-за энергетического кризиса в Германии. Журналистка также сочла, что одной из главных причин нынешнего кризиса стало принятое в 2011 году канцлером ФРГ Ангелой Меркель решение отказаться от атомной энергетики.