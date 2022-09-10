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Еврозоне предрекли крах из-за энергетического кризиса в Германии

Spiked: еврозонe грозит крах из-за энергетического кризиса в Германии

Фото: Yves Herman / Reuters

Еврозонe грозит крах из-за энергетического кризиса в Германии, заявила корреспондент издания Spiked Сабина Бепплер-Шпаль.

По словам журналистки, многих удивило то, что в ФРГ впервые за несколько десятилетий был зафиксирован дефицит торгового баланса. «Германия была единственной крупной страной — участницей еврозоны с неизменно положительным сальдо торгового баланса. Поэтому неудивительно, что по мере того, как слабеет ФРГ, евро быстро теряет в цене не только по отношению к доллару, но и даже по отношению к швейцарскому франку», — пишет автор.

Бепплер-Шпал отметила, что политический истеблишмент ФРГ связывает все появившиеся проблемы с ситуацией на Украине. Однако, по словам автора, именно решение отказаться от атомной энергетики, которые было принято бывшим канцлером Германии Ангелой Меркель в 2011 году, привело к зависимости страны от российского газа. Журналистка счиатет, что это и стало одной из главных причин нынешнего энергетического кризиса.

Автор считает, что расплачиваться за прошлые ошибки будут граждане страны. «Но кто будет платить, если рухнет вся еврозона, особенно когда ведущая экономика региона не в состоянии справиться со своими собственными кризисами?» — пишет она.

Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что Германия и Европа готовы полностью отказаться от поставок российского газа. По словам политика, в стране уже установлены терминалы для приема сжиженного природного газа (СПГ) и ФРГ экономит свои запасы. Шольц утверждает, что Германия подготовилась к резкому сокращению поставок энергоносителей с российской стороны.

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Марина Совина
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