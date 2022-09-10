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Шольц заявил о полной готовности Германии к отказу от российского газа

Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил о полной готовности Германии отказаться от российского газа

Фото: Christian Mang / Reuters

Германия и Европа готовы полностью отказаться от поставок российского газа. Об этом заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц, передает Bloomberg.

По словам политика, в стране уже установлены терминалы для приема сжиженного природного газа (СПГ) и ФРГ экономит свои запасы. Шольц утверждает, что Германия подготовилась к резкому сокращению поставок энергоносителей с российской стороны.

Канцлер отметил, что Германия также вновь использует производственные возможности угольных электростанций и вот-вот начнет использовать энергию от южногерманских АЭС.

В августе Шольц предложил отказаться от закрытия трех последних немецких АЭС, которое должно было состояться до конца 2022 года. «Использование трех последних АЭС в Германии, как всем известно, имеет смысл для производства электричества, небольшой его доли. Но это могло бы иметь смысл, так как уровень развития возобновляемой энергетики очень отличается в разных федеральных землях, в Баварии, например, очень медленно развивается ветряная энергетика. И эту ситуацию мы должны принять во внимание, наряду с другими вопросами этого стресс-теста», — пояснил глава кабмина.

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Анжелика Бережная
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