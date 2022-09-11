На Украине задержали требовавшего извинений от Зеленского экс-главу СБУ Харькова
Бывший начальник управления Службы безопасности Украины (СБУ) по Харьковской области Роман Дудин задержан на Украине. Об этом сообщает ТАСС.
Дудина подозревают в государственной измене и оставлении места службы. Также указывается, что задержание производилось в одной из областей на западе Украины.
Президент Украины Владимир Зеленский уволил Дудина 29 мая. Украинский лидер заявил, что начальник харьковской СБУ «не работал на защиту города с первых дней полномасштабной войны, а думал только о себе лично».
В ответ экс-глава СБУ потребовал от него извинений. «Прошу публично опровергнуть изложенную в вашем обращении информацию о бездействии руководства управления СБ Украины в Харьковской области и извиниться перед личным составом указанной структуры, которая имеет самые высокие результаты деятельности среди других структур», — заявил Дудин.