На Украине задержали требовавшего извинений от Зеленского экс-главу СБУ Харькова

Бывший начальник СБУ по Харьковской области Дудин задержан на Украине

Бывший начальник управления Службы безопасности Украины (СБУ) по Харьковской области Роман Дудин задержан на Украине. Об этом сообщает ТАСС.

Дудина подозревают в государственной измене и оставлении места службы. Также указывается, что задержание производилось в одной из областей на западе Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский уволил Дудина 29 мая. Украинский лидер заявил, что начальник харьковской СБУ «не работал на защиту города с первых дней полномасштабной войны, а думал только о себе лично».

В ответ экс-глава СБУ потребовал от него извинений. «Прошу публично опровергнуть изложенную в вашем обращении информацию о бездействии руководства управления СБ Украины в Харьковской области и извиниться перед личным составом указанной структуры, которая имеет самые высокие результаты деятельности среди других структур», — заявил Дудин.