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На Украине задержали требовавшего извинений от Зеленского экс-главу СБУ Харькова

Бывший начальник СБУ по Харьковской области Дудин задержан на Украине

Фото: Pixabay

Бывший начальник управления Службы безопасности Украины (СБУ) по Харьковской области Роман Дудин задержан на Украине. Об этом сообщает ТАСС.

Дудина подозревают в государственной измене и оставлении места службы. Также указывается, что задержание производилось в одной из областей на западе Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский уволил Дудина 29 мая. Украинский лидер заявил, что начальник харьковской СБУ «не работал на защиту города с первых дней полномасштабной войны, а думал только о себе лично».

В ответ экс-глава СБУ потребовал от него извинений. «Прошу публично опровергнуть изложенную в вашем обращении информацию о бездействии руководства управления СБ Украины в Харьковской области и извиниться перед личным составом указанной структуры, которая имеет самые высокие результаты деятельности среди других структур», — заявил Дудин.

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Марина Совина
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