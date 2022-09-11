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Макрон призвал Путина прекратить спецоперацию на Украине

Президент Франции Макрон призвал Путина прекратить российскую спецоперацию на Украине
СюжетСпециальная военная операция на Украине:
Эммануэль Макрон

Эммануэль Макрон. Фото: Julien Mattia/ Globallookpress.com

Президент Франции Эммануэль Макрон призвал российского коллегу Владимира Путина как можно скорее прекратить спецоперацию на Украине. Об этом говорится в заявлении Елисейского дворца по итогам телефонных переговоров лидеров.

«Он осудил продолжение российской военной операции на Украине и напомнил о своем требовании ее скорейшего прекращения, начала переговоров и восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины», — говорится в сообщении.

После переговоров с украинским президентом Владимиром Зеленским и главой МАГАТЭ Рафаэлем Гросси Макрон призвал обеспечить безопасность Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) и пообещал поддерживать дальнейшие контакты.

11 сентября Путин впервые с августа созвонился с Макроном. Российский лидер, в частности, рассказал французскому коллеге об атаках Украины на Запорожскую АЭС. Он призвал Макрона повлиять на Киев для того, чтобы обстрелы станции прекратились.

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Марина Совина
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