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Путин призвал Макрона повлиять на Украину из-за обстрелов Запорожской АЭС

Путин рассказал Макрону об атаках Украины на Запорожскую АЭС и призвал повлиять на Киев

Фото: Sergey Bobylev / TASS

Президент России Владимир Путин рассказал французскому коллеге Эммануэлю Макрону о регулярных атаках Украины на Запорожскую АЭС и российских мерах по защите станции. Об этом сообщается на сайте Кремля.

В пресс-службе отметили, что лидеры государств выразили обоюдную готовность к неполитизированному взаимодействию по ситуации вокруг ЗАЭС.

Путин обратил внимание Макрона на регулярные украинские атаки на ЗАЭС, включая хранилище радиоактивных отходов, что «чревато катастрофическими последствиями», отмечается в сообщении Кремля. Президент России призвал французского лидера повлиять на Киев для того, чтобы обстрелы станции прекратились.

Путин также добавил, что украинские силовики продолжают «массированные обстрелы гражданской инфраструктуры городов Донбасса, в результате которых страдают мирные жители», используя оружие, поставляемое западными странами.

11 сентября Путин созвонился с Макроном впервые с августа. Отмечается, что разговор состоялся по инициативе французской стороны. Во время беседы лидеры государств также обсудили продовольственный кризис.

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Анастасия Астахова
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