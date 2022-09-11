Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Путин созвонился с Макроном впервые с августа

Президент России Путин созвонился с французским лидером Макроном

фото: Benoit Tessier / Reuters

Президент России Владимир Путин 11 сентября созвонился с французским коллегой Эммануэлем Макроном, сообщается на официальном сайте Кремля.

Отмечается, что разговор состоялся по инициативе французской стороны. Лидеры двух стран обменялись мнениями по ситуации на Украине, сделав упор на вопросы обеспечения безопасности Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), подчеркивает Кремль. Путин, в частности, обратил внимание Макрона на атаки станции со стороны украинских войск и на возможные «катастрофические последствия».

Президенты условились «продолжить диалог по всем затронутым вопросам на различных уровнях», добавили в пресс-службе российского главы государства.

Лидеры двух стран поговорили по телефону впервые с середины августа — тогда они обсудили различные аспекты ситуации вокруг Украины.

Кроме того, в сегодняшнем разговоре Путин заявил Макрону, что зерно из черноморских портов должно быть доставлено в первую очередь в развивающиеся страны.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Антон Похиляк
Обсудить
Последние новости
Популярная курортная страна предложила ввести визы для россиян
«Краснодар» потребовал расследовать судейство матча против ЦСКА с тремя пенальти
Путин обсудил с Макроном продовольственный кризис
Путин созвонился с Макроном впервые с августа
Премьер Греции призвал ЕС ввести потолок цен на весь закупаемый газ
Еврозоне предрекли рост инфляции в декабре
Болгария предложила Азербайджану электроэнергию в обмен на газ
Легионер ЦСКА отказался изучать русский язык
Внук Пугачевой поделился секретом домашнего быта с женой
Президент Сербии предрек миру продовольственный кризис
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.