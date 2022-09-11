Путин созвонился с Макроном впервые с августа

Президент России Путин созвонился с французским лидером Макроном

Президент России Владимир Путин 11 сентября созвонился с французским коллегой Эммануэлем Макроном, сообщается на официальном сайте Кремля.

Отмечается, что разговор состоялся по инициативе французской стороны. Лидеры двух стран обменялись мнениями по ситуации на Украине, сделав упор на вопросы обеспечения безопасности Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), подчеркивает Кремль. Путин, в частности, обратил внимание Макрона на атаки станции со стороны украинских войск и на возможные «катастрофические последствия».

Президенты условились «продолжить диалог по всем затронутым вопросам на различных уровнях», добавили в пресс-службе российского главы государства.

Лидеры двух стран поговорили по телефону впервые с середины августа — тогда они обсудили различные аспекты ситуации вокруг Украины.

Кроме того, в сегодняшнем разговоре Путин заявил Макрону, что зерно из черноморских портов должно быть доставлено в первую очередь в развивающиеся страны.