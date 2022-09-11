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Появилось видео выступления 14-летней трансгендерной фигуристки на Гран-при

Трансгендерная фигуристка Мария Рейкдал приняла участие в юниорском Гран-при в Латвии

Бразильская трансгендерная фигуристка Мария Рейкдал приняла участие в этапе юниорской серии Гран-при в Латвии. Видео появилось на YouTube-канале Международного союза конькобежцев (ISU).

ISU

В Риге спортсменка набрала за короткую и произвольную программы суммарно 79,45 балла и заняла предпоследнее, 33-е место. Она стала первым трансгендером, принявшим участие в юниорском Гран-при.

Победительницей турнира стала южнокорейская фигуристка Чжи А Син, набравшая 194,68 балла. Второе место заняла американка Сохо Ли с 185,92 балла, третье — японка Ами Накаи (185,62).

Международный олимпийский комитет (МОК) в 2015 году ввел правило относительно трансгендеров. Согласно ему любой трансгендер может участвовать в женских соревнованиях, если уровень тестостерона в его организме не превышает допустимое значение.

Анастасия Борисова
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