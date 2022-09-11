Лавров заявил о неизбежности многополярного мира

Глава МИД Лавров: мир будет многополярным, несмотря на попытки Запада доминировать

Мир будет многополярным, несмотря на то, что Запад «судорожно пытается» всеми способами сохранить и укрепить свое доминирование. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров, его слова опубликованы на сайте внешнеполитического ведомства.

По мнению министра, мир двигается к более справедливому миропорядку. «Американцы и их союзники пытаются расколоть существующие десятилетиями многосторонние структуры, основанные на взаимном уважении, на поиске консенсуса и компромиссов. Такие, например, как АСЕАН. Западники берут откровенный курс на раскол этого объединения», — считает глава МИД.

В то же время далеко не всем нравится тот факт, что Индо-Тихоокеанский регион официально объявлен зоной ответственности НАТО, подчеркнул Лавров.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что у Запада произошла «истерика» на фоне планомерного хода специальной военной операции России на Украине.