Вероятность приостановки Черногорией безвизового въезда для россиян оценили
Если Черногория будет пускать российских туристов только при наличии визы, на туристическом потоке это сильно не отразится, заявил основатель визового центра «ЭкспертВиз» Юрий Певзнер. В беседе с «Лентой.ру» он оценил вероятность приостановки Черногорией безвизового въезда для россиян.
Министр иностранных дел Черногории Ранко Кривокапич предложил приостановить действие соглашения об упрощенном визовом режиме для россиян, согласно которому граждане России могут пребывать в этой стране без визы в течение 30 дней. Об этом сообщает издание Dan со ссылкой на МИД страны. Отмечается, что если власти Черногории поддержат предложение министра, то граждане России смогут въезжать в страну только при наличии визы.
Если руководство Черногории говорит о том, что считает необходимым ввести визы для россиян, то, видимо, визы появятся
Певзнер рассказал, что Черногория всегда была достаточно популярной европейской страной у россиян. «В Черногории потрясающая природа, низкие цены и богатая история. Это такая превосходная Европа эконом-класса», — добавил он.
Основатель визового центра отметил, что помимо отдыха россиян интересует собственность в Черногории. «Россияне очень много приобрели недвижимости в этой стране», — сообщил он.
При этом Певзнер уверен, что приостановка действия соглашения об упрощенном визовом режиме почти не скажется на туристическом потоке. «Если будут введены визы, то в какой-то мере туристический поток сократится, безусловно. Но я не думаю, что это будет очень значительный процент сокращения. Я думаю, что он составит менее 20 процентов», — считает он.
Те люди, которые отдыхают в Черногории, являются относительно состоятельными. Оформление визы и дополнительный консульский сбор не должны представлять для них большую проблему
Ранее стало известно, что Еврокомиссия рекомендовала странам Евросоюза отказывать в выдаче виз, а также аннулировать действующие визы российских граждан в случае угрозы безопасности. Об этом было заявлено в инструкциях Еврокомиссии по действиям стран ЕС в отношении выдачи виз россиянам после 12 сентября.
Совет ЕС 9 сентября окончательно утвердил принятое ранее решение о полной приостановке упрощенного визового режима с Россией, оно начнет действовать с 12 сентября. Накануне еврокомиссар Ильва Юханссон заявила, что у Европы больше нет основания доверять россиянам.