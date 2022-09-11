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Вероятность приостановки Черногорией безвизового въезда для россиян оценили

Эксперт Певзнер: визы для въезда в Черногорию не сильно отразятся на турпотоке

Фото: unsplash

Если Черногория будет пускать российских туристов только при наличии визы, на туристическом потоке это сильно не отразится, заявил основатель визового центра «ЭкспертВиз» Юрий Певзнер. В беседе с «Лентой.ру» он оценил вероятность приостановки Черногорией безвизового въезда для россиян.

Министр иностранных дел Черногории Ранко Кривокапич предложил приостановить действие соглашения об упрощенном визовом режиме для россиян, согласно которому граждане России могут пребывать в этой стране без визы в течение 30 дней. Об этом сообщает издание Dan со ссылкой на МИД страны. Отмечается, что если власти Черногории поддержат предложение министра, то граждане России смогут въезжать в страну только при наличии визы.

Если руководство Черногории говорит о том, что считает необходимым ввести визы для россиян, то, видимо, визы появятся

Юрий Певзнероснователь визового центра «ЭкспертВиз»

Певзнер рассказал, что Черногория всегда была достаточно популярной европейской страной у россиян. «В Черногории потрясающая природа, низкие цены и богатая история. Это такая превосходная Европа эконом-класса», — добавил он.

Основатель визового центра отметил, что помимо отдыха россиян интересует собственность в Черногории. «Россияне очень много приобрели недвижимости в этой стране», — сообщил он.

При этом Певзнер уверен, что приостановка действия соглашения об упрощенном визовом режиме почти не скажется на туристическом потоке. «Если будут введены визы, то в какой-то мере туристический поток сократится, безусловно. Но я не думаю, что это будет очень значительный процент сокращения. Я думаю, что он составит менее 20 процентов», — считает он.

Те люди, которые отдыхают в Черногории, являются относительно состоятельными. Оформление визы и дополнительный консульский сбор не должны представлять для них большую проблему

Юрий Певзнероснователь визового центра «ЭкспертВиз»

Ранее стало известно, что Еврокомиссия рекомендовала странам Евросоюза отказывать в выдаче виз, а также аннулировать действующие визы российских граждан в случае угрозы безопасности. Об этом было заявлено в инструкциях Еврокомиссии по действиям стран ЕС в отношении выдачи виз россиянам после 12 сентября.

Совет ЕС 9 сентября окончательно утвердил принятое ранее решение о полной приостановке упрощенного визового режима с Россией, оно начнет действовать с 12 сентября. Накануне еврокомиссар Ильва Юханссон заявила, что у Европы больше нет основания доверять россиянам.

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Алена Шевченко
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