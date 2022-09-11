Присевшего у фонтана в Риме туриста оштрафовали на 28 тысяч рублей

Американца оштрафовали в Риме на 28 тысяч рублей за то, что он присел у фонтана с пивом

Американского туриста оштрафовали в Риме на 450 долларов (почти 28 тысяч рублей) за то, что он ел и пил на ступенях фонтана на площади Мадонна деи Монти. Об этом сообщает The Insider.

По сведениям издания, 55-летний путешественник присел около памятника архитектуры, построенного в 1589 году, с мороженым и пивом в руках. В этот момент к нему подошли сотрудники полиции и выписали штраф.

По словам американца, он ничего не знал о существующем в Италии законе. Так, в 2017 году власти республики запретили есть и пить возле фонтанов, «обладающих исторической значимостью», а также купаться в них или бросать в них вещи.

В конце июня британского туриста оштрафовали в Риме на 500 евро (31,2 тысячи рублей) за то, что он окунул ноги в знаменитый фонтан, расположенный у подножия Испанской лестницы. Помимо этого, власти запретили мужчине посещать итальянскую столицу.