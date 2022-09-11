Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
Путешествия

Португалия с начала спецоперации не выдала ни одной «золотой визы» россиянам

Publico заявила об отказе Португалии выдать «золотые визы» россиянам с начала СВО
СюжетВизы в Европу:

Фото: Liam McKay / Unsplash

Португалия не выдала ни одной «золотой визы» гражданам России с начала специальной военной операции (СВО) на Украине. Об этом сообщила газета Publico, пишет ТАСС.

С начала спецоперации Португалия приостановила рассмотрение заявок на выдачу «золотых виз» гражданам России. По информации газеты, с конца февраля Служба по делам иностранцев и границ получила десять запросов от россиян на предоставление вида на жительство в обмен на инвестиции, однако отклонила их все.

За последние 10 лет гражданам России в Португалии было выдано более 430 «золотых виз», а общий объем инвестиций составил свыше 277 миллионов евро, уточняет агентство.

Ранее Еврокомиссия рекомендовала странам Евросоюза отказывать в выдаче виз, а также аннулировать действующие визы российских граждан в случае угрозы безопасности.

Совет ЕС 9 сентября окончательно утвердил принятое ранее решение о полной приостановке упрощенного визового режима с Россией, которое начнет действовать с 12 сентября. Еврокомиссар Ильва Юханссон заявила, что у Европы больше нет основания доверять россиянам.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
Появилась информация о готовящемся ударе ВСУ на Донецком направлении
В России вновь выявили более 50 тысяч случаев COVID-19
Присевшего у фонтана в Риме туриста оштрафовали на 28 тысяч рублей
В США заявили о военном применении китайского беспилотника Qimingxing-50
Объяснен отказ УПЦ поминать патриарха Кирилла в литургиях
Военкор рассказал о ловушке для ВСУ у Лимана
Португалия с начала спецоперации не выдала ни одной «золотой визы» россиянам
Названы сроки представления ЕК предложения по потолку цен на российский газ
Москвичам пообещали теплую и сухую погоду
Карпин высказался о допуске сборной России по футболу к Евро-2024
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.