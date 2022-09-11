Португалия с начала спецоперации не выдала ни одной «золотой визы» россиянам

Publico заявила об отказе Португалии выдать «золотые визы» россиянам с начала СВО

Португалия не выдала ни одной «золотой визы» гражданам России с начала специальной военной операции (СВО) на Украине. Об этом сообщила газета Publico, пишет ТАСС.

С начала спецоперации Португалия приостановила рассмотрение заявок на выдачу «золотых виз» гражданам России. По информации газеты, с конца февраля Служба по делам иностранцев и границ получила десять запросов от россиян на предоставление вида на жительство в обмен на инвестиции, однако отклонила их все.

За последние 10 лет гражданам России в Португалии было выдано более 430 «золотых виз», а общий объем инвестиций составил свыше 277 миллионов евро, уточняет агентство.

Ранее Еврокомиссия рекомендовала странам Евросоюза отказывать в выдаче виз, а также аннулировать действующие визы российских граждан в случае угрозы безопасности.

Совет ЕС 9 сентября окончательно утвердил принятое ранее решение о полной приостановке упрощенного визового режима с Россией, которое начнет действовать с 12 сентября. Еврокомиссар Ильва Юханссон заявила, что у Европы больше нет основания доверять россиянам.