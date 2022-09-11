В ЕР заявили о провале попытки Запада дестабилизировать общество перед выборами

Посол Грызлов: попытка НАТО дестабилизировать общество перед выборами провалилась

Посол России в Белоруссии, председатель Высшего совета «Единой России» (ЕР) Борис Грызлов рассказал, что новая попытка западных государств дестабилизировать российское общество перед выборами в стране оказалась обречена на провал, сообщает ТАСС.

«Кампания проходила в очень непростой внешнеполитической ситуации. Западный, натовский блок и его пособники приурочили целую серию враждебных действий и новых угроз именно к периоду избирательной кампании. Это, конечно, не случайное совпадение. Это очередная попытка западных властей раскачать ситуацию, дестабилизировать российское общество. Но эта западная попытка, как и все предыдущие, провалилась», — заявил дипломат.

Ранее глава комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела РФ Василий Пискарев назвал страны, которые активнее всего финансируют дискредитацию выборов в России. По его словам, преимущественно данным видом деятельности занимаются США, Великобритания, Германия, Швеция, а также Украина.