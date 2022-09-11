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На праздновании Дня российского города фейерверк обстрелял толпу людей

Mash: на Дне города Кызыла фейерверк обстрелял людей, пострадали трое несовершеннолетних

Во время салюта в честь 108-го Дня города в Кызыле (Республика Тыва) часть залпов праздничного фейерверка обстреляла толпу людей. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным детского омбудсмена Сайзаны Товуу, в результате инцидента в российском городе пострадали трое несовершеннолетних.

Глава Республики Тыва Владислав Ховалыг на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» заявил, что в причинах ЧП разбираются все ответственные службы, он держит ситуацию на личном контроле. Пострадавшим оказывают необходимую помощь. Если вина подрядчика по несоблюдению техники безопасности подтвердится, то он должен понести ответственность по всей строгости закона, заверил Ховалыг.

Ранее сообщалось, что власти индийского города Нью-Дели собрались запретить запуск фейерверков. Таким образом в столице азиатской страны планируют не допустить опасного уровня загрязнения воздуха. Запрет будет действовать с октября и до начала января 2023-го. Однако точную дату вступления новых правил в силу власти не назвали.

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Марина Совина
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