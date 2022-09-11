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Прокуратура начала проверку из-за попавшего в толпу людей фейерверка в Туве

Прокуратура столицы Тувы Кызыла начала проверку из-за фейерверка, попавшего в толпу

Фото: Shutterstock

Прокуратура столицы Тувы Кызыла начала проверку после того, как на праздновании Дня города запущенный фейерверк попал в толпу людей. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства.

«По поручению прокурора Республики Тыва Сергея Дябкина по факту произошедшего прокуратурой города организована проверка соблюдения требований безопасности при проведении массового мероприятия, по результатам которой будет принят весь комплекс мер прокурорского реагирования», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что во время празднования 108-го Дня города в Кызыле часть залпов праздничного фейерверка попала в толпу людей. В результате инцидента пострадали трое несовершеннолетних.

В сети также появилось видео, на котором можно увидеть, как во время праздничного запуска салюта один из залпов взрывается рядом с людьми. Запуск практически сразу же был аварийно остановлен.

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Алиса Реброва
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