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Появилась новая схема махинации с Tinder

«Известия»: пользователям продают промокоды Tinder, которые могут заблокировать аккаунт

Фото: Marijan Murat / dpa

Пользователи сети сообщили о новом виде махинаций с сервисом Tinder. На популярных интернет-площадках появились объявления, предлагающие оформить подписку на по цене в три раза выше обычной. Об этом сообщают «Известия».

Услуга актуальна из-за того, что приложение блокирует подписки для российских пользователей. Согласно схеме, владельцы объявлений продают промокоды, которые, по их заверению, получены от самой компании, и ничего противозаконного в этом нет. Однако сервис такие промокоды сразу отправляет в бан.

По данным издания, продавец предлагает приобрести промокоды на Tinder Gold сроком от одного месяца до года. Товар высылается только по предоплате в 50 процентов. Вторую половину клиент должен заплатить после активации промокода. Однако при блокировке аккаунта продавец за свой счет пришлет код на новый аккаунт.

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«При запросе услуги продавец предлагает покупателю перевести деньги на карту. Нет никаких гарантий, что вам выдадут промокод, что он будет действующим или активным на заявленный срок. Если судить даже по тексту объявления, Tinder активно банит аккаунты пользователей за использование этих промокодов, иначе зачем бы "продавец" обещал бы восстановить заблокированный аккаунт при необходимости», — сказал исполнительный директор сервиса знакомств Mamba Сергей Веутов.

В июле Мировой суд Москвы оштрафовал на два миллиона рублей компанию-владельца сервиса знакомств Tinder за отказ локализовать данные российских пользователей.

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Юлия Мискевич
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