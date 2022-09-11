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Спорт

«Урал» одержал первую победу в сезоне РПЛ

«Урал» обыграл «Торпедо» со счетом 2:0 и одержал первую победу в сезоне РПЛ

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

Екатеринбургский «Урал» одержал первую победу в сезоне-2022/2023 Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Команда бывшего тренера ЦСКА и «Краснодара» Виктора Ганчаренко обыграла московский клуб «Торпедо». Встреча прошла в Екатеринбурге и завершилась победой хозяев со счетом 2:0. Дубль оформил полузащитник Эрик Бикфалви, поразивший ворота соперника на 71-й и 84-й минутах.

«Урал» с четырьмя очками занимает 14-е место в турнирной таблице чемпионата. «Торпедо», вернувшееся в текущем сезоне в элитный дивизион, с 1 очком располагается на последней, 16-й строке.

Дарья Коршунова
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