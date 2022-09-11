«Зенит» разгромил новичка РПЛ со счетом 8:0

Петербургский «Зенит» разгромил «Оренбург» в матче РПЛ со счетом 8:0

Петербургский «Зенит» разгромил «Оренбург» в матче девятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в Санкт-Петербурге и завершилась со счетом 8:0 в пользу хозяев. Голами отметились полузащитник Вендел (хет-трик), нападающий Иван Сергеев, хавбек Далер Кузяев, полузащитник Малком (дубль), защитник Александр Павловец (автогол).

После девяти матчей «Зенит» продолжает лидировать в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 23 очка. «Оренбург», являющийся новичком РПЛ, занимает 12-е место, набрав девять очков.

В следующем туре «Зенит» на выезде сыграет с московским «Динамо» 17 сентября, а «Оренбург» — с «Нижним Новгородом» 18 сентября.