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В Турции оценили работу центра по вывозу украинского зерна

Глава Минобороны Турции Акар: Анкара и Киев удовлетворены работой СКЦ по вывозу зерна

Фото: Jacob Schröter/ Globallookpress.com

Глава Минобороны Турции Хулуси Акар оценил работу Специального координационного центра в Стамбуле по вывозу украинского зерна. По его словам, Анкара и Киев ею удовлетворены, передает ТАСС со ссылкой на заявление оборонного ведомства.

Он провел переговоры по телефону с министром обороны и министром инфраструктуры Украины Алексеем Резниковым и Александром Кубраковым. Стороны обменялись мнениями о гуманитарной помощи и зерновых поставках.

«Было выражено удовлетворение работой Совместного координационного центра. Также было подчеркнуто, что оказываемая украинскому народу гуманитарная помощь будет продолжена», — указали в Минобороны Турции.

Ранее стало известно, что в рамках «продуктовой сделки» из украинских портов было экспортировано почти 2,5 миллиона тонн зерна и иного продовольствия. С момента подписания договоренности между Москвой, Киевом и Анкарой порты Южный, Черноморск и Одесса покинули 108 судов. При этом заход в воды Украины был разрешен 129 кораблям.

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Марина Совина
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