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Главы Минобороны Турции и Украины провели телефонные переговоры

Глава Минобороны Турции провел телефонные переговоры с главой минобороны Украины
СюжетВывоз зерна из Украины:

Фото: Thilo Schmuelgen / Reuters

Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар провел телефонные переговоры с министром обороны Украины Алексеем Резниковым и министром инфраструктуры Украины Александром Кубраковым 11 сентября. Об этом сообщает ТАСС.

В ходе беседы политические деятели выразили удовлетворенность работой Совместного координационного центра (СКЦ) в Стамбуле по вывозу зерна, а также обменялись мнениями по поводу оказания гуманитарной помощи на Украине.

«Кроме этого, подчеркнуто, что оказываемая украинскому народу гуманитарная помощь будет продолжена», — заявили в Министерстве обороны Турции.

11 сентября президент России Владимир Путин созвонился с президентом Франции Эммануэлем Макроном впервые с августа. Разговор состоялся по инициативе французской стороны. В ходе беседы глава российского государства заявил, что зерно из черноморских портов должно быть доставлено в первую очередь в развивающиеся страны.

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Анастасия Астахова
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