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Раскрыты подробности о приглашении Байдена на похороны Елизаветы II

CNN: Лондон пригласил Байдена и его супругу на похороны Елизаветы II без делегации

Фото: Reuters

Букингемский дворец пригласил на церемонию похорон королевы Елизаветы II только президента США Джо Байдена и его супругу Джилл. Главе государства не предложили прибыть в Лондон с делегаций, передает телеканал CNN.

Неназванный источник в Белом доме раскрыл подробности о приглашении Байдена на похороны Елизаветы II и отметил, что дворец направил сообщение «только президенту и первой леди». При этом предыдущие американские лидеры посещали государственные похороны с делегацией — например, прощание с бывшим президентом ЮАР Нельсоном Манделой.

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Предполагается, что МИД Великобритании обеспокоился присутствием большого количества людей в Вестминстерском аббатстве. Поэтому визит более двух представителей от каждого государства невозможен. На церемонию похорон от каждой страны приглашены только их лидеры со своими супругами или партнерами.

Ранее Белый дом подтвердил участие Байдена в похоронах Елизаветы II. «Его будет сопровождать первая леди Джилл Байден», — отметили в администрации.

Елизавета II скончалась 8 сентября в замке Балморал в Шотландии. Новым королем Великобритании стал ее старший сын Чарльз.

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Марина Совина
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