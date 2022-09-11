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Белый дом подтвердил участие Байдена в похоронах Елизаветы II

Белый дом: Байден принял приглашение присутствовать на похоронах Елизаветы II
Джо Байден

Джо Байден. Фото: White House / Globallookpress.com

Американский президент Джо Байден принял официальное приглашение Лондона принять участие в похоронах королевы Великобритании Елизаветы II, об этом говорится в заявлении Белого дома.

Белый дом подтвердил участие Байдена в похоронах Елизаветы II. Как уточнили в пресс-службе в воскресенье, 11 сентября, глава государства принял приглашение. «Его будет сопровождать первая леди Джилл Байден», — отметили в Белом доме.

О том, что Байден посетит похороны королевы Великобритании, стало известно еще 9 сентября. Об этом сообщило NBC News со ссылкой на источники.

Елизавета II скончалась 8 сентября в замке Балморал в Шотландии. Новым королем Великобритании стал ее старший сын Чарльз.

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Марина Совина
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