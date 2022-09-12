В Молдавии заявили о плановых артиллерийских учениях на юге страны

Минобороны Молдавии сообщило о плановых артиллерийских учениях на юге республики

Переброска артиллерии на юг Молдавии связана с проведением плановых учений Scutul de foc 2022 («Огненный щит»). Об этом сообщила представитель пресс-службы Министерства обороны республики Инга Радван, передает ТАСС.

По ее словам, соответствующие учения, проводящиеся с 2015 года, пройдут в этом году 12-13 сентября. Она попросила граждан «не тревожиться при виде военных машин, движущихся по дорогам страны», добавив, что распространяемые в соцсетях изображения военной техники в текущей ситуации могут привести к дезинформации.

Ранее лидер непризнанной Приднестровской Молдавской республики (ПМР) Вадим Красносельский сообщал, что повторно пригласил к диалогу президента Молдавии Майю Санду. Он указал на наличие вопросов, «которые следует обсуждать с первыми лицами государства», и выразил обеспокоенность эскалацией напряженности в регионе.