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В Молдавии заявили о плановых артиллерийских учениях на юге страны

Минобороны Молдавии сообщило о плановых артиллерийских учениях на юге республики

Фото: пресс-служба Министерства обороны Молдавии

Переброска артиллерии на юг Молдавии связана с проведением плановых учений Scutul de foc 2022 («Огненный щит»). Об этом сообщила представитель пресс-службы Министерства обороны республики Инга Радван, передает ТАСС.

По ее словам, соответствующие учения, проводящиеся с 2015 года, пройдут в этом году 12-13 сентября. Она попросила граждан «не тревожиться при виде военных машин, движущихся по дорогам страны», добавив, что распространяемые в соцсетях изображения военной техники в текущей ситуации могут привести к дезинформации.

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Георгий Нестеров
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