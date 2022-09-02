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Приднестровье снова предложило президенту Молдавии начать переговоры

Лидер Приднестровья Красносельский повторно призвал к диалогу президента Молдавии Санду
Вадим Красносельський

Вадим Красносельський. Фото: Дмитрий Рогозин / Globallookpress.com

Лидер непризнанной Приднестровской Молдавской республики (ПМР) Вадим Красносельский сообщил, что повторно пригласил к диалогу президента Молдавии Майю Санду. Он отметил, что необходимо разблокировать переговоры между двумя берегами Днестра. Его слова передает ТАСС.

«Есть такие вопросы, которые следует обсуждать с первыми лицами государства, у которых есть карт-бланш на принятие решений», — считает Красносельский.

Он подчеркнул, что не отказывается от «контактов любого уровня». Лидер ПМР пока не получил ответ от Санду. В своем обращении Красносельский призывает начать обсуждение актуальных вопросов, также он выразил желание наладить контакты и упомянул обеспокоенность эскалацией напряженности в регионе.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров упрекнул власти Молдавии в нежелании вести диалог с руководством ПМР. Он подчеркнул, что Москва и Приднестровье выступают за продолжение переговоров между сторонами конфликта.

Посол Украины в Молдавии Марко Шевченко заявил, что непризнанная республика должна быть реинтегрирована в состав страны. Он отметил изменение статуса Приднестровья и считает, что большая часть ПМР уже интегрирована в Молдавию. Шевченко упомянул использование Приднестровьем всех положений Соглашения об ассоциации, которое Молдавия подписала с Евросоюзом (ЕС). Как он утверждает, экономика ПМР переориентирована на рынок Европы, а предприятия Приднестровья работают в рамках правового поля Молдавии.

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Кристина Есикова
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