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Мужчина приютил собаку и продал ее на мясо через несколько дней

South China Morning Post: приютивший собаку мужчина продал ее торговцам мясом

Фото: Andrew Schultz / Unsplash

Житель Китая приютил собаку породы лабрадор, продал ее на мясо через несколько дней и потребовал у бывшей хозяйки денег за спасение пса. Об этом сообщает South China Morning Post.

Жительница китайского города Шэньчжэнь по фамилии Чэнь рассказала, что ей не хватало времени, чтобы заботиться о питомце — двухлетнем лабрадоре по кличке Дуобао. Она опубликовала объявление о поиске нового хозяина для собаки в интернете. С ней связался мужчина из города Хойчжоу, который заявил, что хочет взять животное себе. В доказательство своих намерений мужчина отправил хозяйке животного 8,8 юаней (77 рублей). Мужчина убедил Чэнь, что будет хорошо заботиться о Дуобао, и она отдала ему собаку.

Сразу же после этого мужчина перестал выходить на связь, хотя обещал прислать бывшей хозяйке видео о том, как Дуобао адаптируется к новому дому. Вскоре женщина получила от него сообщение, в котором говорилось, что он продал Дуобао торговцам собачьим мясом в Гуанси-Чжуанском автономном районе. Мошенник потребовал, чтобы она до конца дня заплатила ему пять тысяч юаней (44,3 тысячи рублей) за возвращение собаки невредимой.

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Китаянка не стала платить вымогателю и поехала к нему домой, но на месте нашла только пустые клетки. Тогда женщина обратилась в полицию, где ей сообщили, что она не первая жертва мошенника. Позже в интервью изданию Jimu мужчина признал, что продал Дуобао торговцу через несколько дней после того, как забрал его. В то же время он отрицал, что вымогал у Чэнь деньги. «Это моя собака. Я взял ее себе. Решение продать ее — это нормально», — подчеркнул он.

В данный момент судьба Дуобао неизвестна. Также не сообщается, предприняли ли правоохранительные органы какие-то действия в отношении мошенника. По данным организации зоозащитников Humane Society International, каждый год в мире для употребления в пищу убивают около 30 миллионов собак, причем 10 миллионов из них приходится на Китай.

Ранее сообщалось, что житель малайзийского города Куала-Лумпур убил взятого у зоозащитницы в качестве питомца щенка, потушил его мясо и съел. Он заявил женщине, что хочет взять у нее и других собак.

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Алиса Дмитриева
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