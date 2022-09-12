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Названы признаки и опасности попадания в пищевод содержимого желудка

Врач Милинис назвала сухой кашель, боль при глотании и изжогу основными признаками ГЭРБ

Фото: sitthiphong / Shutterstock

Боль при глотании, изжога и сухой кашель могут указывать на гастроэзофагеальную рефлюксную болезнь (ГЭРБ), сообщила врач-терапевт Алисия Милинис. В беседе с «Лентой.ру» она перечислила эти и другие признаки ГЭРБ, а также назвали основные факторы риска и опасности, сопутствующие этой патологии.

Милинис объяснила, что гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь — это хроническое рецидивирующее заболевание, характеризующееся попаданием в пищевод содержимого желудка и двенадцатиперстной кишки. По ее словам, в развитии патологии огромную роль играет нарушение функции барьера, разделяющего пищевод и желудок. Обычно он препятствует обратному «забросу» (патологическому рефлюксу) пищи из желудка, но при ГЭРБ этот процесс нарушается, добавила врач. В результате содержимое желудка попадает в пищевод и вызывает воспаление его стенок.

Факторами риска ГЭРБ традиционно считаются избыточная масса тела и ожирение, заболевания желудка и двенадцатиперстной кишки, курение, беременность и значительные физические нагрузки. Кроме того, прием некоторых групп лекарственных препаратов тоже может внести свой вклад в развитие данного заболевания — прежде всего бета-блокаторов, нитратов, аспирина и седативных средств

Алисия МилинисВрач-терапевт

Заболевание проявляется изжогой, болью и ощущением «кома» в горле при глотании, отрыжкой и срыгиванием кислого содержимого желудка, продолжила Милинис. Среди внепищеводных признаков ГЭРБ она назвала длительный сухой кашель, осиплость голоса, а также повреждение зубной эмали.

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Терапевт предупредила, что ГЭРБ нельзя назвать заболеванием, не требующим особенного внимания.

При отсутствии лечения гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь может привести к появлению язв и эрозий, осложняющихся кровотечениями, а также к перерождению клеток, составляющих ткани пищевода, вплоть до онкологии. При появлении тревожных симптомов следует незамедлительно обратиться к врачу-терапевту или гастроэнтерологу. На основе жалоб и объективного обследования, — в частности, фиброгастродуоденоскопии и внутрипищеводной ph-метрии, — он поставит окончательный диагноз и назначит лечение

Алисия МилинисВрач-терапевт

Ранее ученые из США выяснили, чем опасна гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь. С ГЭРБ, одним из проявлений которой является изжога, связан высокий риск развития рака гортани и пищевода, сообщается в результатах их исследования.

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Наталья Обрядина
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