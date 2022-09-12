Первого президента Якутии госпитализировали

Первого президента Якутии Николаева госпитализировали, ему провели операцию

Первый президент Якутии Михаил Николаев госпитализирован из-за проблем со здоровьем. Ему провели операцию, сообщает Telegram-канал Aartyk.ru.

По информации канала, операция прошла в Москве.

Ранее сообщалось, что депутата Государственной Думы Андрея Макарова госпитализировали в Москве с коронавирусом. По данным Telegram-канала Shot, парламентария разместили в ГКБ №52 в Москве, где он находился в отделении ревматологии.

В октябре 1991 года был учрежден пост президента Якутии. Первым его занял Михаил Николаев, который провел на этой должности более десяти лет. В 2002 году место отказавшегося принимать участие в новых выборах Николаева занял Вячеслав Штыров.