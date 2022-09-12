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В Кремле рассказали о влиянии иска «Нафтогаза» на поставки

Песков: не беремся гадать, как иск «Нафтогаза» к «Газпрому» отразится на поставках газа

Фото: Sean Gallup / Getty Images

В Кремле рассказал о возможном влиянии иска украинского «Нафтогаза» к «Газпрому» на поставки газа. Об этом рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, его слова приводит РИА Новости.

«И здесь мы просто не беремся гадать, как это может отразиться на общих поставках», — прокомментировал он, отметив непредсказуемость сложившейся ситуации. Песков указал, что никаких оснований для отключения газа не было.

Ранее в сентябре Украинский «Нафтогаз» анонсировал новый иск против российского «Газпрома» за неуплату услуг по транзиту. Поводом назвали неполную оплату газа, поставляемого через украинскую территорию. Компания подала просьбу об арбитраже в Международный арбитражный суд.

В конце мая глава «Нафтогаза» Юрий Витренко говорил, что «Газпром» заплатил не всю сумму за транзит газа в Европу через украинскую систему. С 11 мая «Оператор ГТС Украины» (ОГТС) прекратил транзит российского газа в ЕС через газоизмерительную станцию (ГИС) «Сохрановка» в Луганской области, сославшись на то, что объект находится под контролем России.

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Платон Щукин
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