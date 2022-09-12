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Тарпищев назвал бессмысленным участие ведущих теннисистов России в Кубке Кремля

Шамиль Тарпищев назвал бессмысленным участие ведущих теннисистов России в Кубке Кремля

Фото: Михаил Терещенко / ТАСС

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев высказался о возможном участии ведущих российских игроков в Кубке Кремля-2022. Об этом сообщает ТАСС.

Он назвал выступление лучших теннисистов страны на турнире бессмысленным, так как в этом году спортсменам за участие в нем не будут начисляться рейтинговые очки. «У нас не самоцель, чтобы участвовали лидеры — мы делаем ставку на наши резервы. На теннисистов, которые завтра выйдут на первые роли», — заявил Тарпищев.

Ранее Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) и Женская теннисная ассоциация (WTA) приняли решение исключить Кубок Кремля из своих календарей. Таким образом, участники турнира не получат рейтинговых очков.

Кубок Кремля проводится в Москве с 1990 года. Ближайший турнир состоится в конце октября.

Алексей Гусев
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