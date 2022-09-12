Осужденный на 16 лет колонии соратник Тесака попросил о смягчении приговора

Осужденный на 16 лет соратник Тесака Аристархов направил апелляцию о смягчении приговора

Осужденный на 16 лет колонии строгого режима за соучастие в двойном убийстве в парке «Лосиный Остров» в Подмосковье соратник националиста Максима Марцинкевича (Тесак) Максим Аристархов попросил о смягчении приговора и направил апелляционную жалобу с Мособлсуд. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Он оспаривает лишь полученный срок, поскольку процесс проходил в особом порядке. Отмечается, что осужденный рассчитывал на меньшее, поскольку признал свою вину и согласился сотрудничать с Генпрокуратурой.

В ведомстве полагают, что Аристархов заслуживает более строгого наказания, там также направили представление на приговор в Мособлсуд.

В июле Мытищинский городской суд приговорил двух соратников Тесака по делу о двойном убийстве. Сергей Маршаков получил 17 лет колонии строгого режима, а Максим Аристархов — 16 лет колонии строгого режима.

Аристархов и Маршаков обвинялись в убийстве двух человек весной 2007 года вблизи Королева; запись преступления была была опубликована в сети. Следствие смогло установить личность только одного из убитых, уроженца Дагестана Шамиля Одаманова.

Маршаков к моменту рассмотрения дела отбывал 18-летний срок лишения свободы за то, что тяжело ранил сотрудника ФСБ, участвовавшего в обыске в его квартире. Аристархов же получил тюремный срок за ограбление таксиста и к моменту нового судебного разбирательства находился в местах лишения свободы.

