Суд приговорил двух соратников Тесака по делу о двойном убийстве

Суд дал сроки двум националистам по делу Тесака о двойном убийстве

Мытищинский городской суд приговорил двух соратников националиста Максима Марцинкевича, он же Тесак, по делу о двойном убийстве в парке «Лосиный Остров» в Подмосковье. Так, Сергей Маршаков получил 17 лет колонии строгого режима, а Максим Аристархов — 16 лет колонии строгого режима. Об этом в среду, 27 июля, сообщает ТАСС.

По данным агентства, приговор был оглашен еще 8 июля, но широкой общественности это не сообщалось. Оба фигуранта осуждены по статье «Убийство двух и более лиц» Уголовного кодекса (УК) РФ.

Аристархов и Маршаков обвинялись в убийстве двух человек весной 2007 года вблизи Королева; запись преступления была была опубликована в сети. Следствие смогло установить личность только одного из убитых, уроженца Дагестана Шамиля Одаманова.

Маршаков к моменту рассмотрения дела отбывал 18-летний срок лишения свободы за то, что тяжело ранил сотрудника ФСБ, участвовавшего в обыске в его квартире. Аристархов же получил тюремный срок за ограбление таксиста и к моменту нового судебного разбирательства находился в местах лишения свободы.

В Следственном комитете России (СКР) считают, что Тесак причастен к казни Одаманова и еще одного человека: убийства были совершены Марцинкевичем вместе с Маршаковым и Аристарховым. Адвокат Тесака Алексей Михальчик указал, что Маршаков отбывал наказание в колонии Красноярского края, куда привозили Марцинкевича и, вполне возможно, между ними могла быть проведена очная ставка. При этом оперативники ФСБ проверяли Тесака на причастность к двойному убийству с применением полиграфа, но результат был отрицательным. Тем не менее анализ его ответов показал, что он знает о преступлении гораздо больше, чем говорит. Со слов Михальчика, Тесак считал казнь постановкой и отрицал свое участие в этом.