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В Киеве переименовали 40 улиц

Киевский горсовет обнародовал список из 40 улиц, переименованных из-за дерусификации

Фото: Eugene / Unsplash

В Киеве 40 улиц и проспектов были переименованы в рамках дерусификации. Соответствующий список обнародовал Киевский городской совет.

По словам заместителя городского головы — секретаря Киевского горсовета Владимира Бондаренко, в столице переименовали 40 улиц, переулков, площадей, бульваров и проспектов, названия которых были связаны с Россией. В частности, улица Декабристов стала улицей Братства тарасовцев, проспект Героев Сталинграда — проспектом Владимира Ивасюка. Также отмечается, что Минский проспект переименовали в Литовский.

Бондаренко отметил, что украинцы отдали за новые названия более 6,5 миллионов голосов в приложении «Киев цифровой». До конца сентября киевские власти пообещали провести голосование за переименование остальных улиц, носящих связанные с Россией названия.

Ранее стало известно, что в Днепре появится улица имени украинского националиста Степана Бандеры. В рамках декоммунизации в городе решили переименовать 45 топонимов.

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Алевтина Запольская
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