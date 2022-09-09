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В Киеве появилась улица Джохара Дудаева

Власти Киева переименовали улицу в честь Джохара Дудаева

Фото: wikimapia.org

Одна из улиц Киева получила название в честь первого президента самопровозглашенной Чеченской Республики Ичкерия (ЧРИ) Джохара Дудаева. Об этом сообщается на официальном сайте администрации города.

Соответствующее решение накануне было принято на пленарном заседании городского совета. Бывшая улица Искровская, находящаяся в Коломенском районе украинской столицы, будет называться в честь Дудаева. Кроме того, улицу Грозненскую переименовали в Ичкерийскую.

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Именем президента Ичкерии также названы улицы в Иваново-Франковске, Львове, Хмельницком и поселке Гоше.

Джохар Дудаев в 1991 году был избран президентом Чечено-Ингушетии. Своим первым указом он провозгласил независимость самопровозглашенной ЧРИ. Российские спецслужбы организовали несколько покушений на него, очередная операция в 1996 году прошла успешно — первый президент ЧРИ погиб в результате ракетного удара недалеко от Грозного.

Ранее мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что 40 улиц и площадей города, названия которых были связаны с Россией и советским прошлым, переименовали на пленарном заседании горсовета. «Так что процесс дерусификации продолжается», — завил он.

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Варвара Кошечкина
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