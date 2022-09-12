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Раскрыта дающая превосходство России ядерная уязвимость США

TNI: в американском ядерном щите есть дающая превосходство России критическая уязвимость

Фото: Senior Airman Clayton Wear / Globallookpress.com

В ядерном щите США есть дающая превосходство России критическая уязвимость. Эту информацию раскрыл военный обозреватель американского журнала The National Interest Крис Осборн.

По его данным, действующие американские межконтинентальные баллистические ракеты (МБР) Minuteman III не смогут обойти современные системы противоракетной обороны, разрабатываемые Россией и Китаем.

«Хотя представители Министерства обороны США подчеркивают, что Minuteman III способен выполнить свою миссию, ожидается, что МБР будет все труднее преодолевать оборону будущего противника», — говорится в публикации.

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Там же отмечается, что устаревающие Minuteman III планируется заменить прспективными МБР Sentinel, которой, по мнению Осборна, потребуется особая технология наведения.

Утром 7 сентября в Соединенных Штатах с базы Вадерберг Военно-воздушных сил провели учебный пуск МБР Minuteman III.

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Иван Потапов
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