Жители граничащего с Украиной российского региона сообщили о взрывах

Жители Ростовской области сообщили о взрывах в Таганроге и селе Чалтырь

Жители граничащей с Украиной Ростовской области сообщили а взрывах. Снятые очевидцами кадры публикует Telegram-канал Baza.

Как сообщает издание, в Таганроге могла сработать система противовоздушной обороны (ПВО). Кроме того, очевидцы наблюдают черный дым в районе села Чалтырь. Власти ситуацию пока не комментируют.

На одном из видео жительница региона рассказала, что слышала громкий взрыв. Когда она вышла на улицу, то заметила столб дыма за лесополосой.

Днем 12 сентября о сработавшей системе противовоздушной обороны также сообщал глава Белгородской области Вячеслав Гладков. По словам губернатора, противник нанес удар по Белгороду, однако российская ПВО сбила снаряд. В результате была повреждена кровля одного дома, а также легковой автомобиль.