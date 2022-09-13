Грузооборот балтийских портов России рухнул

В ФТС заявили, что грузооборот балтийских портов России с февраля рухнул на 60 процентов

Грузооборот балтийских портов России с 24 февраля рухнул на 60 процентов, заявил в интервью РИА Новости замглавы Федеральной таможенной службы (ФТС) Владимир Ивин.

Львиную долю северо-западного направления составлял морской транспорт, отметил он. Число попыток контрабанды в Россию из-за снижения интенсивности движения тоже упало, сказал Ивин.

В июле были полностью прекращены контейнерные перевозки из Россию и в Россию через порт Роттердама, крупнейшего в Европе. Одной из причин стало отказ крупнейших мировых контейнерных компаний Maersk, CGM и Hapag-Lloyd от сотрудничества с Россией на фоне ситуации на Украине.

Между тем рыбодобывающие компании столкнулись с массовыми отказами иностранных портов ремонтировать российские суда. В последние годы более двух третей крупно- и среднетоннажного флота проходили плановый и внеплановый ремонт, а также модернизацию на судоремонтных верфях за рубежом.