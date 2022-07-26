В зарубежных портах начали массово отказывать российским судам в ремонте

РБК: в иностранных портах начали массово отказывать российским судам в ремонте

Рыбодобывающие компании столкнулись с массовыми отказами иностранных портов ремонтировать российские суда, пишет РБК.

В последние годы более двух третей крупно- и среднетоннажного флота проходили плановый и внеплановый ремонт, а также модернизацию на судоремонтных верфях за рубежом, отметил президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников Герман Зверев.

Это касается 400 наиболее современных и эффективных судов, у отечественных предприятий нет технической возможности их ремонтировать, а зарубежные начали массово отказывать в этом. С отказами в обслуживании судов столкнулись российские рыбопромышленники, которые ведут добычу в Северном бассейне, в том числе в Баренцевом море, рассказал заместитель директора группы «Норебо» Сергей Сенников. Северный флот обслуживался в странах Европы. Например, те, кто ведет добычу рыбы в Северо-Восточной Атлантике делали ремонт в Польше.

Теперь же иностранные компании не хотят обслуживать российские суда и совершать их ремонт, «исходя из своих представлений о политической справедливости», поясняет Сенников. На Дальнем Востоке ремонты судов также проходили в иностранных портах — в основном в Южной Корее и Китае. Там Россия сталкивается с отказами из-за пандемии, отметил гендиректор «Доброфлота» Александр Ефремов.

Ранее стало известно, что контейнерные перевозки из Россию и в Россию через порт Роттердама, крупнейшего в Европе, полностью прекращены.