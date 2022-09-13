Популярное шоу вернется в эфир Первого канала

Ведущая Первого канала Барановская сообщила о возобновлении съемок шоу «Мужское / Женское»

Ведущая популярной программы «Мужское / Женское» на Первом канале Юлия Барановская сообщила о возобновлении съемок шоу. О возвращении программы в эфир она рассказала в своем Telegram-канале.

«Я с новостями — мы начали съемки "Мужское / Женское"», — написала Барановская. Она также прикрепила к посту видеоролик с фрагментом нового выпуска, на котором можно видеть, как ведущая выходит в студию ток-шок и здоровается со зрителями.

«Мужское / Женское» не выходило в эфире с конца февраля. В марте Барановская в Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) опровергла слухи о закрытии программы. Отвечая на вопросы подписчиков, она подчеркнула, что новые выпуски передачи «обязательно будут» выходить.

2 сентября генеральный директор Первого канала Константин Эрнст сообщил, что телеканал вернет в сетку вещания развлекательные программы. Развлекательные телепередачи перестали выходить в эфир на Первом канале с начала специальной военной операции на Украине. 25 февраля телеканал сообщил, что на фоне спецоперации изменит сетку вещания в пользу программ общественно-политической направленности.