Блиновская заплатила 200 миллионов рублей за день рождения ради «личного кайфа»
Российский автор психологических тренингов Елена Блиновская, заплатившая 200 миллионов рублей за празднование дня рождения, высказала свое мнение по поводу подобных трат. Интервью с ней появилось на YouTube-канале журналистки Надежды Стрелец.
Предпринимательница обсудила с интервьюером свое 40-летие, которое состоялось в пятизвездочной гостинице на Алтае. На торжество были приглашены многие звезды российского шоубизнеса, среди которых, например, Филипп Киркоров, Светлана Лобода, Иван Ургант, Ксения Собчак, группа «Звери», рэпер Jah Khalib и другие артисты.
По словам блогера, она удивилась повышенному вниманию общественности к стоимости ее вечеринки. «Я понимала, будет классный праздник, но не предполагала, что это настолько бомбанет. Это не впервые, когда я приглашаю топов. Я в этом живу», — пояснила Блиновская и добавила, что захотела провести мероприятие такого масштаба ради «личного кайфа».
В заключение бизнесвумен призналась, что изначально смета дня рождения смутила ее, однако после разговоров с организаторами инфлюэнсер приняла решение не вносить какие-либо изменения в программу. «Я поняла, что не сильно мы сэкономим. Бог с ним. Гулять так гулять! Я человек, не держащийся за блага», — заявила она.
В августе 2021 года фанаты перевели Блиновской миллион рублей за час. 40-летняя предпринимательница попросила у подписчиков в социальных сетях отправить ей один рубль на банковский счет в честь праздника. В общей сложности за час поклонники прислали Блиновской больше миллиона рублей.
Елена Блиновская — российская блогерша, автор онлайн-курса «Марафон желаний». На ее Instagram-аккаунт (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской в России и запрещена) подписано 5,4 миллиона пользователей.