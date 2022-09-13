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Блиновская заплатила 200 миллионов рублей за день рождения ради «личного кайфа»

Блогер Елена Блиновская заплатила за 40-летие 200 миллионов рублей ради «личного кайфа»

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Российский автор психологических тренингов Елена Блиновская, заплатившая 200 миллионов рублей за празднование дня рождения, высказала свое мнение по поводу подобных трат. Интервью с ней появилось на YouTube-канале журналистки Надежды Стрелец.

Предпринимательница обсудила с интервьюером свое 40-летие, которое состоялось в пятизвездочной гостинице на Алтае. На торжество были приглашены многие звезды российского шоубизнеса, среди которых, например, Филипп Киркоров, Светлана Лобода, Иван Ургант, Ксения Собчак, группа «Звери», рэпер Jah Khalib и другие артисты.

По словам блогера, она удивилась повышенному вниманию общественности к стоимости ее вечеринки. «Я понимала, будет классный праздник, но не предполагала, что это настолько бомбанет. Это не впервые, когда я приглашаю топов. Я в этом живу», — пояснила Блиновская и добавила, что захотела провести мероприятие такого масштаба ради «личного кайфа».

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В заключение бизнесвумен призналась, что изначально смета дня рождения смутила ее, однако после разговоров с организаторами инфлюэнсер приняла решение не вносить какие-либо изменения в программу. «Я поняла, что не сильно мы сэкономим. Бог с ним. Гулять так гулять! Я человек, не держащийся за блага», — заявила она.

В августе 2021 года фанаты перевели Блиновской миллион рублей за час. 40-летняя предпринимательница попросила у подписчиков в социальных сетях отправить ей один рубль на банковский счет в честь праздника. В общей сложности за час поклонники прислали Блиновской больше миллиона рублей.

Елена Блиновская — российская блогерша, автор онлайн-курса «Марафон желаний». На ее Instagram-аккаунт (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской в России и запрещена) подписано 5,4 миллиона пользователей.

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Майя Пономаренко
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