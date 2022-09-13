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В России объяснили нежелание зеркально отвечать на визовые ограничения ЕС

Сенатор Цеков: РФ не отвечает на визовые санкции из-за нежелания тормозить сферу туризма
СюжетВизы в Европу:
Сергей Цеков

Сергей Цеков. Фото: Совет Федерации / Flickr

Россия не должна зеркально отвечать на визовые ограничения Евросоюза, поскольку стране не нужны убытки в туристической отрасли. Так считает член международного комитета Совета Федераций Сергей Цеков. Об этом он заявил в разговоре с «Лентой.ру».

«Я не считаю, что мы должны зеркально отвечать на визовые ограничения Евросоюза по отношению к гражданам ЕС, которые хотели бы приехать в Россию. Я не считаю это правильным по той причине, что они будут в том числе стимулировать наш туристический комплекс. То есть это дополнительные заработки. Почему мы должны себя ограничивать в этом плане», — высказался Цеков.

Кроме того, считает сенатор, европейцы, которые смогут посетить Россию, оценят обстановку в стране самостоятельно и сделают соответствующие выводы.

«Как говорится, лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Граждане Евросоюза, которые будут приезжать к нам, будут видеть какая обстановка в России. А у нас много положительного, это сработает нам на пользу, я считаю. Они в принципе, я думаю, много для себя откроют. Одно дело слышать о той картине, которую рисуют на Западе, а другое дело увидеть все своими глазами», — счел член профильного комитета Совфеда.

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Он заявил, что ответа на визовые ограничения либо не должно быть вовсе, либо он должен быть ассиметричным. «Мы и так отвечаем всей своей жизнью, деятельностью и поведением на все те действия и санкции, которые применяются к России. Не знаю, что нужно еще вводить дополнительно», — заключил сенатор.

Совет ЕС принял решение приостановить действие упрощенного визового режима с Россией с 12 сентября в качестве ответной меры на российскую спецоперацию на Украине. Оно действовало с 2007 года. По данным ЕС, на 1 сентября шенгенские визы были примерно у миллиона россиян.

Постпред России при ЕС Владимир Чижов заявил, что Москва не будет принимать подобных мер. «Мы останемся страной, приверженной демократии, свободе передвижения, будем страной, открытой для тех, кто хочет приехать и увидеть, как реально живут россияне и что происходит в России. То есть мы не будем давать зеркального ответа», — подчеркнул дипломат.

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Виктория Немис
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